На які види матеріальної допомоги мають право рідні військовополонених: центру захисту людини

Очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова повідомила, що родичі військовополонених можуть отримати різні види грошової допомоги. Для цього необхідно заповнити відповідну заяву на сайті центру.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо". За її словами, наразі триває процес створення комісій, які визначатимуть порядок надання матеріальної підтримки. Форму заяви можна знайти на сайті Українського центру захисту прав людини. Оскільки її заповнення може бути складним, усі, хто потребує консультації, можуть звернутися на гарячу лінію центру для отримання допомоги.

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Денісова також пояснила, що існує кілька видів матеріальної допомоги. Військовополонені та цивільні, які перебували в полоні, мають право на одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень.

Крім того, члени сім’ї військовополонених можуть отримати щорічну допомогу, яка також складає 100 тисяч гривень за кожен рік перебування у полоні. Також передбачене відшкодування витрат на правову допомогу для захисту інтересів полонених. У цьому випадку держава компенсує витрати, однак сума не може перевищувати 60 500 гривень, що відповідає розміру прожиткового мінімуму для дорослої особи.

Нагадаємо, раніше член Комітету з нацбезпеки розповідав, що ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронь.

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