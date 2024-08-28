На які виплати мають право родичі загиблих військових

Втрата близької людини – це завжди велике горе. Держава України розуміє весь біль і надає родичам загиблих військових необхідну підтримку, зокрема, у вигляді одноразової грошової допомоги. Про це пише РБК.

Хто має право на виплати?

Право на отримання грошової допомоги мають члени сім’ї загиблого військовослужбовця, зокрема:

Діти: включаючи усиновлених, народжених після смерті батька та позбавлених батьківських прав.

включаючи усиновлених, народжених після смерті батька та позбавлених батьківських прав. Вдова/вдівець: офіційна дружина/чоловік загиблого.

офіційна дружина/чоловік загиблого. Батьки: біологічні або усиновлювачі, якщо не були позбавлені батьківських прав.

біологічні або усиновлювачі, якщо не були позбавлені батьківських прав. Внуки: за умови, якщо їхні батьки вже померли.

за умови, якщо їхні батьки вже померли. Фактичний шлюбний партнер: за умови підтвердження судовим рішенням.

за умови підтвердження судовим рішенням. Утриманці: особи, які були на утриманні загиблого.

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Які документи потрібні?

Для оформлення виплат необхідно зібрати наступний пакет документів:

Документи, що підтверджують загибель: витяг з наказу про виключення зі списків, акт про смерть.

витяг з наказу про виключення зі списків, акт про смерть. Документи, що підтверджують родинні зв’язки: свідоцтва про народження, шлюб, усиновлення тощо.

свідоцтва про народження, шлюб, усиновлення тощо. Особисті документи: паспорт, ідентифікаційний код.

паспорт, ідентифікаційний код. Заява за встановленою формою.

Куди звертатися?

Зібрані документи подаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання. Спеціалісти центру нададуть детальну консультацію та допоможуть у оформленні необхідних паперів.

Розмір виплат

Розмір одноразової грошової допомоги залежить від обставин загибелі та передбачений законодавством України. Зазвичай, він становить кілька сотень тисяч гривень.

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