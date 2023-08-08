На Марсі скорочується тривалість доби, але вчені не знають причини

Посадковий модуль NASA InSight надав цікаві дані про зміни тривалості марсіанської доби, але науковці залишаються відкритими до можливих причин цього явища.

Згідно з повідомленням New Atlas, InSight провів наукові дослідження на Марсі протягом чотирьох років, з 2018 по 2022 рік, з метою вивчення внутрішньої структури планети.

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Одним з завдань InSight було вимірювання швидкості обертання Марса. Зонд був обладнаний радіоантенами, які підключалися до Deep Space Network NASA на Землі.

За перших 900 днів роботи зонда вчені аналізували зібрані дані, досліджуючи можливі зміни швидкості обертання Марса. Вони враховували різні фактори, такі як сонячний вітер і вологість в атмосфері Землі, для відокремлення варіацій, пов'язаних виключно з марсіанською планетою.

Результати дослідження показали, що швидкість обертання Марса зменшується на 4 мілісекунди щороку, що призводить до послаблення тривалості марсіанської доби. Наразі вчені лишаються здивованими та без відповіді на запитання про причини цього явища.

Вони відкидають можливість, що два невеликі супутники Марса відіграють ключову роль у цій зміні, так як їхня маса вважається недостатньою. Вчені розглядають інші можливі фактори, такі як переміщення маси внаслідок накопичення льоду на полярних гапках або зміна рельєфу поверхні після розливів води і танення льодовиків.

Отримані дані можуть також допомогти вивчити коливання Марса під час обертання, що може вказувати на рух рідини в його ядрі. Це, в свою чергу, дозволить вченим дізнатися більше про структуру і характеристики ядра планети, що є важливим кроком у розумінні процесів, що відбуваються у глибинах Марса.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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