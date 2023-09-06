На морському дні біля Аляски знайшли дивне 'моторошне золоте яйце' (фото)

Вчені виявили на дні Тихого океану загадковий об'єкт, який отримав назву "моторошне золоте яйце". За допомогою обладнання з дистанційним керуванням океанологи витягли зразок із золотої раковини, яка виявилася схожою на шовк.

Вчені зібрали зразки для подальшого аналізу, але справжня ідентичність і походження об'єкта залишаються невідомими, повідомляє The Economic Times.

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Зазначається, що об’єкт був розташований поблизу підводного вулкана на глибині 3,1 кілометра.

У загадковому об’єкті була дірка, що спонукало одного з дослідників заявити, що "щось намагалося потрапити всередину, або вибратися".

Видання пише, що зразки були ретельно зібрані в пробірки та відправлені для аналізу в лабораторію.

Вчені припускають, що це, швидше за все, блискуча оболонка яйця, або залишки якоїсь губки, але вони поки що не мають остаточної відповіді. Ідентифікація таємничої кулі потребує ближчого огляду.

Нагадаємо, у Карибському морі помітили рідкісну акулу, яка досягає статевої зрілості у 134 роки.

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