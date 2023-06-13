На окупованому узбережжі Азовського моря на берег масово викидаються дельфіни (фото)

У повідомленні радника мера Маріуполя, Петра Андрющенка, опублікованому у Telegram, йдеться про масову загибель риби та дельфінів в акваторії Азовського моря. Цей факт може свідчити про проблему антисанітарії у самому місті.

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За словами Андрющенка, така ситуація можлива через аномальну спеку, що відбувається у липні. Таким чином, враховуючи температуру та сезон, можна зробити припущення про наявність хвороби у водах Азовського моря.

"Епідемія стала реальністю, а не просто загрозою... Для маріупольців море є одним з небагатьох місць, де можна зберігати гігієну, тому загроза більше не є лише попередженням", – написав Андрющенко.

Раніше, в Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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