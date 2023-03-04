На острові Пасхи дослідники знайшли нову статую моаї в кратері вулкана (відео)

У висохлій лагуні всередині кратера вулкана знайшли статую заввишки 1,6 метра, що лежала у висохлій лагуні обличчям до неба. Дослідники вважають, що поблизу можуть бути інші статуї та це може стати ключем до подальших археологічних знахідок.

Група вчених-добровольців із трьох університетів Чилі виявила статую 21 лютого під час проєкту з відновлення боліт всередині вулканічного кратера Рано-Рараку після торішньої пожежі у цьому районі, що пошкодила декілька статуй.

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"Те, що ми побачили сьогодні, дуже важливо, тому що це частина історії народу рапа-нуї", – сказав Сальвадор Атан Хіто, лідер корінної громади мау-енуа, що досліджують це місце.

Деякі лідери корінних народів розповіли, що новий моаї був відомий з усних переказів і востаннє його помітили близько 70 років тому.

"Цікаво те, що, принаймні, останні 200 або 300 років глибина лагуни становила 3 метри, а це означає, що жодна людина не могла залишити там моаї за цей час", – сказав інший лідер корінного народу племені Ма'у Хенуа Ніноска Аварейпуа Хукі Куадрос.

Моаї – це монолітні різьблені кам'яні фігури з витягнутими обличчями та без ніг. Вони є головною визначною пам'яткою віддаленого тихоокеанського острова Пасхи, який був анексований Чилі 1888 року. Статуї вирізали полінезійці рапа-нуї між 1250 і 1500 роками, і більше ніж 900 з них було ідентифіковано в наш час.

Раніше у Туреччині археологи розкопали другий храм урартського царя Менуа та залишки гробниці.

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