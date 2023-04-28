На пляжі у США знайшли мертву акулу-молот, що була вагітною 40 дитинчатами (фото)

У США на пляжі в Алабамі винесло акулу-молот, що під загрозою зникнення. Коли науковці розтинали її, аби з'ясувати причини смерті, знайшли всередині акули 40 дитинчат. На жаль, вони вже були мертвими.

Що призвело до смерті акули та її дитинчат, наразі невідомо. Екологія морського рибальства Університету штату Міссісіпі повідомила у Фейсбуці, що під час огляду акули дослідили детально її нутрощі – серце, печінку, стравохід, шлунок, спіральний клапан, селезінку, нирки та підшлункову залозу.

"І жоден із цих органів не мав ознак травми. Крім того, не було аномальних уражень або незвичайних паразитів", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що великі акули-молоти особливо схильні до фізіологічного впливу стресу, більше ніж більшість інших видів акул. Вагітність посилює цей фізіологічний стрес. Можливо, причиною її смерті було саме це. Наразі дослідники видалили з тушки акули та її дитинчат деякі фрагменти, аби оглянути їх та з'ясувати генетичну структуру їх популяції, а також кількості особин, що розмножуються в популяції.

Малих акуленят передадуть до лабораторій, аби їх досліджували.

Науковці зазначили, що молотоголові акули не агресивні і ніколи не були причетні до смертельної атаки на людей. Біля узбережжя Алабами вони зазвичай "патрулюють" прибережні води переважно для полювання на скатів.

Нагадаємо, у лютому 2023 року в Австралії акула напала на 16-річну дівчину та роздерла її. Інцидент трапився у передмісті Перти біля порту Фрімантл.

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