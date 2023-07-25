На півострові Юкатан знайшли розкішні поселення народу майя 700 року до н.е.

Учені з Девідсон-коледжу в Північній Кароліні виявили нові свідчення існування складної цивілізації, залишених давніми майя на півночі півострова Юкатан, завдяки використанню лазерної технології. За допомогою лазерного дослідження вчені змогли виявили фантастичну архітектуру в районі Пуук, створену давніми майя.

Про це пише LiveScience.

Серед знайдених споруд були штучні водойми, більше 1200 печей, кілька терас для сільського господарства і приблизно 8000 артефактів.

Дослідник Вільям Рінгл, почесний професор антропології в Девідсон-коледжі, Північна Кароліна, пояснив, що цей район процвітав, і майя мали доступ до всього необхідного для свого життя.

Також було виявлено чотири великі акрополі, побудовані приблизно 700 років до нашої ери, та громадські центри, які свідчать про високий рівень організації і розвиненість цивілізації майя в цьому районі.

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Інформація про давні поселення майя в цих місцях була відома ще з 1840-х років, але тільки зараз за допомогою широкомасштабного лазерного сканування вдалося отримати більш повну картину.

Лазерні хвилі, встановлені на літаках, проходили крізь землю, а отримані зворотні сигнали дозволили створити детальну тривимірну карту місцевості. Такі методи дозволяють ученим глибше зрозуміти життя давніх цивілізацій та їх вплив на розвиток суспільства.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли каное майя XVI століття, оточене кістками тварин і людей.

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