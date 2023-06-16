На росії бізнесмен та експоліціянт голяка скупалися у чані з молоком на заводі (відео)

Двоє чоловіків у Семикаракорському районі Ростовської області влаштували купання у чані з молоком на фермі. Одним із купальників, які вирішили таким чином "омолодитися", виявився бізнесмен Дмитро Ганженко, іншим – його товариш, колишній дільничний Максим Маслаков.

Перш ніж поринути у молоко вони зняли з себе весь одяг. Відео потрапило у мережу.

Один з чоловіків на кадрах зазначає, що зйомки відбуваються у 2023 році, тому саме час "омолодитися". Підперши палицею кришку від бочки та поставивши на борт почату пляшку віскі, чоловіки залізли в чан.

Стало відомо, що "процедуру омолодження" чоловіки влаштували на хуторі Костилівка. Підприємство, де відбувалася "спа-процедура", займається виробництвом молока.

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Голова комітету з інформаційної політики госдуми рф Олександр Хінштейн вже звернувся до керівництва Росспоживнагляду з проханням перевірити інформацію. Каже, молоко могло вже опинитися на прилавках.

Самі поціновувачі молочної ванни стверджують, що вони просто залили в бак близько півтори тонни води та кинули туди сухе молоко. Після цього його нібито вилили. Відео ж вони зняли "для особистого користування".

Фермеру та колишньому дільничному, які приймали молочні ванни, довелося перепрошувати перед мешканцями сільського поселення за свою поведінку. Вони запевняють, що це було прострочене сухе молоко – закинули у чан три мішки, щоб "подивитися, що буде".

Раніше у 2014 році схожий випадок стався на росії в Омську – на підприємстві з випуску сиру четверо працівників цієї організації купалися в резервуарі з молоком, яке було призначене для виробництва сиру "Косичка".

Відійшовши від теми трохи не сповна розуму росіян, пропонуємо подивитися відео, як пілоту вдалося посадити літак, після того, як величезний птах розбив йому лобове скло.

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