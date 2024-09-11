На росії двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8 вартістю близько 14 млн доларів (фото)

У ніч проти 11 вересня в аеропорту міста Ноябрськ (Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області) двоє підлітків 13 і 14 років підпалили вертоліт Мі-8. Ремонту повітряне судно не підлягає.

Як повідомляє Телеграм-канал Baza, підлітки пробралися на територію вертолітного майданчика, облили повітряне судно горючою рідиною та підпалили. В результаті вертоліт повністю згорів.

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Під час спроби втечі підлітки отримали серйозні опіки обличчя та були госпіталізовані. Проте, правоохоронні органи швидко встановили їхню причетність до злочину.

За попередніми даними, підліткам пообіцяли винагороду у розмірі 5 мільйонів рублів за підпал вертольота. Мотиви таких дій та особа замовника підпалу наразі з'ясовуються.

"13-річний Тимур і 14-річний Саша пробралися на територію, що охороняється, через дірку в паркані. Через цю дірку вони й утекли. Нині хлопці у лікарні під охороною. Завдання підпалити вертоліт хлопцям надійшло через Telegram. За "роботу" їм було обіцяно 5 мільйонів рублів. При цьому батько одного зі школярів зараз служить на СВО", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи проводять розслідування для встановлення всіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, на початку вересня у Підмосков'ї розбився унікальний літак-амфібія. У результаті загинув льотчик, який зміг виконати "бочку" на пасажирському лайнері.

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