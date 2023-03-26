На росії почали скасовувати концерти Ані Лорак: що сталося

Кар'єра української співачки Ані Лорак на росії, схоже, завершується. Стало відомо, що російські чиновники почали виступати за те, аби вона не могла давати концерти в країні.

Як стало відомо з російських ЗМІ, зокрема за скасування її концерту виступив мер Краснодара Євген Наумов. У своєму телеграм-каналі він написав, що краснодарці налаштовані проти того, щоб у місті "влаштовували шоу" люди, які "зізнаються в коханні правлячої в Україні влади, яка воює проти нас (росіян. - Ред.)".

"Жоден підприємець, актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо "СВО", не зароблятимуть тут. Ми не можемо гарантувати, що, зрештою, ці гроші не підуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців, постачає їм снаряди та боєприпаси", — написав Наумов.

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Проти концертів Лорак у Краснодарі раніше зробили заяву місцеві активісти із товариства "Царгород", як йшлося у їхній заяві: "Лорак засудила "спецоперацію" та залишила територію росії, а після цього, перебуваючи за кордоном, оголосила благодійний онлайн-концерт у Мережі для того, щоб передати кошти на потреби постраждалих від російської агресії".

А ще депутат законодавчих зборів Ростовської області закликав губернатора Василя Голубєва скасувати виступ Ані Лорак у Ростові-на-Дону. Він каже, що цими концертами співачка збирає кошти "на потреби ЗСУ".

Сама Лорак ще не коментувала позицію російських чиновників щодо скасування її концертів.

РосЗМІ нагадають, що після початку російського вторгнення в Україну Лорак спочатку скасувала свої концерти у містах рф. Однак на березень 2023 року були анонсовані концерти Ані Лорак у Краснодарі, Воронежі та Ростові-на-Дону. Згодом їх проведення перенесли на квітень. А ще у вересні Лорак мала співати у Москві.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Ані Лорак в Інстаграмі зобразила смуток під час медитації та виклала про це відео.

Також Лорак коментувала російській масований обстріл України у ніч на Новий рік. Проте вона нічого не сказала з приводу російської агресії, а розповіла про брата з Києва, якому довелося у підвалі пити дорогий алкоголь.

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