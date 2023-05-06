На росії підірвали авто з Прилєпіним: водій загинув, пропагандисту серйозно пошкодило ноги (всі подробиці)

На росії у Нижньому Новгороді підірвано автомобіль Audi Q7, в якому їхав пропагандист, письменник і політик Захар Прілєпін. Про це повідомляють росЗМІ та російські соцмережі.

За попередніми даними, Прилєпін отримав поранення, його водій загинув.

"Прилєпін їхав до Нижнього до родини. Вибуховий пристрій міг перебувати під дном Audi Q7. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про інцидент з Прілєпіним:

Пообіді російські пабліки повідомили, що машину із Захаром Прилєпіним підірвали у селі Піонерське під Нижнім Новгородом. Вибух стався за 50 кілометрів від міста Бор.

За попередніми даними, в результаті підриву Ауді Q7 письменник залишився живим.

Вибух був такої сили, що машину підкинуло нагору і перевернуло. При цьому частину деталей автомобіля розкидало у різні боки. На місці вибуху утворилася велика вирва.

Водій машини, в якій перебував Захар Прілєпін, загинув після вибуху.

Дочка Захара Прілєпіна вийшла із машини за кілька хвилин до вибуху. Вона знаходилася в машині разом із водієм та батьком — вони їхали до села Піонерське.

Захар Прілєпін досі перебуває на місці вибуху. Лікарі чекають на вертоліт для його транспортування.

На всіх в'їздах та виїздах до Бору встановлені блокпости. Співробітники поліції доглядають всі автомобілі.

Дружина Захара Прилєпіна повідомила про постійні погрози письменникові. При цьому, як вона розповіла співробітникам поліції, останнім часом не було "нічого надзвичайного".

Нагадаємо, у Мелітополі зранку 27 квітня невідомі підірвали 42-річного колаборанта Олександра Міщенка, якого окупаційна влада призначила "начальником Приазовського відділення поліції".

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