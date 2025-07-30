На російській Камчатці зафіксували потужний землетрус: зруйновані будинки, цунамі загрожує кільком країнам (відео)

Поблизу берегів Камчатки стався потужний землетрус магнітудою 8,9, що спричинив паніку, пошкодження інфраструктури та хвилі цунамі. У кількох регіонах оголошено надзвичайні заходи.

Про це повідомляють CNN. За даними Геологічної служби США, землетрус зафіксували на відстані близько 136 км від Петропавловська-Камчатського. Після підземного поштовху було оголошено попередження про цунамі, зокрема для узбережжя Японії, частин Алеутських островів Аляски та Гаваїв.

Японське метеорологічне агентство, як повідомляє телеканал NHK, застерегло про можливі хвилі заввишки до одного метра в прибережних районах.

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На Камчатці, зокрема в місті Сєвєро-Курильськ, організовано евакуацію населення. У Петропавловську-Камчатському землетрус пошкодив будівлі — зокрема, обвалилася стіна дитячого садка.

Пізніше стихія дісталася й до Сахаліну — регіон накрили хвилі цунамі. Як повідомив губернатор Валерій Лимаренко, з прибережних районів евакуюють людей.

Камчатський півострів, де стався землетрус, розташований у зоні так званого Тихоокеанського вогняного кільця — території з підвищеною сейсмічною та вулканічною активністю.

Нагадаємо, у Мʼянмі стався потужний землетрус.

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