На російському ТБ вигадали нову маячню про те, що британки займаються "сексом за їжу та опалення", щоб вижити (відео)

Скабєєва заявила, що у Британії жінки займаються сексом за їжу та опалення

Пропагандистка Ольга Скабєєва знову осоромилась черговою безглуздою заявою та розвеселила мережу.

Цю заяву вона зробила під час своєї телепередачі на росТБ. Користувачка під ніком @taniaitali опублікувала відповідний відеоролик у своєму TikTok.

На відео Скабєєва заявила, що нібито в Німеччині економлять на всьому та запасаються свічками в очікуванні холодної зими, а у Великобританії люди їдять собачий корм, розігрівають їжу на батареях, та масово йдуть займатися проституцією. Вона назвала це "сексом заради виживання"

"Тобто секс за їжу та о-па-ле-ння!", – наголошує пропагандистка.

В мережі вже висміяли чергову безглузду нісенітницю, яку вигадали пропагандисти на російському ТБ, націлену на внутрішнього споживача в росії. У мережі жартують, що Скабєєва, очевидно, розповідає про наболіле, чи навіть бажане, адже вона не один раз виділила слово "секс", яким, на її думку, в Британії займаються, щоб вижити.

Також у мережі пожартували, що таким чином пропагандистка готує населення росії до майбутніх труднощів.

Раніше, пропагандисти RT осоромились, випустивши огидне різдвяне відео про європейську сім'ю, яка замерзає і голодує через російські санкції.

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