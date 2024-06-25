На Сіверському напрямку прикордонники дронами ліквідували шістьох окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати живу силу російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Сіверському напрямку.

Там бійцям бригади "Помста" вдалося дронами ліквідувати шістьох окупантів. Про це повідомили на каналі бригади у Telegram.

"Шістьох окупантів ліквідовано та двох поранено: робота ударних дронів на Сіверському напрямку. Підбірка відео успішної роботи наших операторів FPV-дронів, нічного бомбера "Вампір" та скидів з квадрокоптера Mavic", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на відео можна побачити, як оператори скеровують ударні дрони у місця перебування живої сили російських загарбників. На наступних кадрах видно потужні вибухи.

Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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