Наступного тижня триденна магнітна буря сколихне Землю: названо небезпечні дати

Вже цього тижня найпотужніша за весь місяць магнітна буря накриє Землю. В цей час варто бути особливо обережними та потурбуватися про своє здоров'я.

Метеоудари мають здатність впливати на здоров'я людей, спричиняти збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва. Про це повідомляє Meteoagent.

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Період з 26 по 28 квітня буде особливо небезпечним. В цей час очікуються збурення електромагнітного поля Землі потужністю 6 балів, що оцінюється як великої потужності магнітна буря.

При цьому 29-30 квітня будуть спокійними, адже вплив сонячних спалахів становитиме 2 бали. Тобто рівень небезпеки – низький.

Магнітні бурі у квітні 2023 - триденна магнітна буря накриє Землю - названо небезпечні дати у квітні

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Як справлятися з поганим самопочуттям під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть спричинити погіршення самопочуття, викликати занепад сил, безсоння, головний біль, загострення хронічних захворювань, дратівливість.

В такі небезпечні дні варто бути особливо уважними за кермом та не ігнорувати проблеми зі здоров'ям, які у вас виникають. Можливо, навіть краще відкласти далекі поїздки, зустрічі чи емоційно важкі заходи.

Дотримуйтеся кількох правил, аби зменшити негативний вплив підвищеної сонячної активності:

1. Намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі, обирайте прогулянки пішки. Проте будьте обережні з сонцем, а в обідній період краще не перебувайте під сонячними променями.

2. Обмежте вживання важкої їжі, краще надавайте перевагу корисній та легкій.

3. Відмовтеся від шкідливих звичок (куріння, алкоголю).

4. Додайте до раціону більше чистої води, трав'яних чаїв, свіжих фруктів, овочів та ягід.

5. Уникайте підвищених фізичних і розумових навантажень, перевтоми, стресу.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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