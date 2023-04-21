До кінця квітня спокійно не буде: коли очікувати магнітних бур
Жителі Землі пройшли пік впливу сплесків на Сонці на самопочуття. Утім, не варто розслабляти.
Оскільки 22-23 квітня очікуються магнітні бурі потужністю в 3 бали. Про це повідомляє Meteoagent.
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Як відомо, метеоудари можуть вплинути на здоров'я людей, також вони мають здатність спричиняти збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва.
В час магнітних бур треба бути особливо обережними та турбуватися про свій стан здоров'я. Здебільшого люди скаржаться на головний біль, запаморочення та слабкість, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння.
Вже з 24 квітня не очікується якихось непередбачуваних чи сильних метеоударів, тому закінчення квітня буде відносно спокійним.
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Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:
- Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.
- Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.
- Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.
- Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.
- Регулярно провітрюйте кімнату.
- Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.
- Перед сном приймайте контрастний душ.
Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.
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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.
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