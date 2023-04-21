До конца апреля спокойно не будет: когда ожидать магнитных бурь
Жители Земли прошли пик влияния всплесков на Солнце на самочувствие. Впрочем, не стоит расслаблять.
Поскольку 22-23 апреля ожидаются магнитные бури мощностью 3 балла. Об этом сообщает Meteoagent.
Читайте также: На этой неделе Землю накроет самая мощная за весь месяц магнитная буря: когда именно
Как известно, метеоудары могут повлиять на здоровье людей, также они способны вызывать сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызвать полярные сияния.
Во время магнитных бурь нужно быть особенно осторожными и заботиться о своем состоянии здоровья. В основном люди жалуются на головные боли, головокружение и слабость, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу.
Уже с 24 апреля не ожидается каких-нибудь непредсказуемых или сильных метеоударов, поэтому окончание апреля будет относительно спокойным.
Читайте также: Самая мощная за весь апрель магнитная буря накрыла Землю: как действовать
Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:
- Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.
- Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.
- Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.
- Регулярно проветривайте комнату.
- Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.
Читайте также: Метеочувствительным – поберечься: когда в апреле магнитные бури накроют Землю
Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!