До конца апреля спокойно не будет: когда ожидать магнитных бурь

Жители Земли прошли пик влияния всплесков на Солнце на самочувствие. Впрочем, не стоит расслаблять.

Поскольку 22-23 апреля ожидаются магнитные бури мощностью 3 балла. Об этом сообщает Meteoagent.

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Как известно, метеоудары могут повлиять на здоровье людей, также они способны вызывать сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызвать полярные сияния.

Во время магнитных бурь нужно быть особенно осторожными и заботиться о своем состоянии здоровья. В основном люди жалуются на головные боли, головокружение и слабость, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу.

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Уже с 24 апреля не ожидается каких-нибудь непредсказуемых или сильных метеоударов, поэтому окончание апреля будет относительно спокойным.

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Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.

Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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