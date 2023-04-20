Самая мощная за весь апрель магнитная буря накрыла Землю: как действовать

В четверг, 20 апреля, Землю накрыла мощнейшая за весь месяц магнитная буря. В такой период люди жалуются на ухудшение самочувствия.

Кроме того, что метеоудары могут повлиять на здоровье людей, также они способны вызывать сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызвать полярные сияния. Об этом сообщает Meteoagent.

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Так, 20-21 апреля возмущение магнитного поля Земля из-за вспышек на Солнце достигнет 5 баллов. В настоящее время следует быть особенно осторожными и заботиться о своем состоянии здоровья. Поскольку метеоудары вызывают головную боль, головокружение и слабость, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу.

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Среди других опасных дней месяца – 22-23 апреля, когда возмущение геомагнитного поля Земли достигнет мощности в 3 балла.

После этого до конца месяца не ожидается каких-либо непредсказуемых или сильных метеоударов, поэтому окончание апреля будет относительно спокойным.

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Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Употребляйте больше воды и травяных чаев. Откажитесь от кофе, алкоголя, кальяна и сигарет.

Предпочтите здоровую пищу, фрукты, овощи и зелень. Избегайте острой, жирной и жареной пищи.

Больше гуляйте на свежем воздухе, по мере увеличьте физическую активность.

Не нервничайте и избегайте скандалов, конфликтов. Позаботьтесь о своем психическом здоровье, не перенапрягайтесь.

Соблюдайте режимы сна/подъемов.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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