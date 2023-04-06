Метеочувствительным – поберечься: когда в апреле магнитные бури накроют Землю

В апреле ожидается несколько магнитных бурь разной мощности. Однако метеозависимым людям, пожилым людям и с хроническими болезнями следует быть особенно внимательными в эти дни.

Всплески на Солнце влияют на здоровье людей, устройства радиосвязи, электроники и вызывают полярные сияния. Данные по космической погоде по состоянию на апрель 2023 года сообщил Meteoagent.

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График магнитных бурь на апрель 2023 года

С 5 по 9 апреля никакой опасности из-за всплесков на Солнце и геомагнитных возмущений нашей планеты не будет. В это время магнитные бури будут 2 балла, то есть низкой мощности.

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Уже 10-11 апреля ожидается достаточно сильная магнитная буря, которая повлияет на людей. В такие дни нужно быть очень осторожными, следить за своим здоровьем, хорошо питаться, пить больше воды и больше гулять на свежем воздухе.

На следующий день магнитная буря будет в 3 балла и пойдет на убыль 16 апреля. Именно на Пасху, 16 апреля, возмущения в геомагнитном поле Земли станут более мощными – 4 балла. Продолжаются возмущения до 17 апреля.

Самая сильная за весь месяц магнитная буря накроет Землю 20-21 апреля. Ее мощность предварительно оценивается в 5 баллов.

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Остальные месяцы будут снова спокойными. Однако эксперты отмечают, что прогнозировать солнечные вспышки довольно трудно, поэтому они могут изменяться.

Как защититься от действия магнитных бурь

Чтобы легче пережить магнитные бури, следует:

Уменьшите количество физических нагрузок, но производите зарядку и больше гуляйте на свежем воздухе.

Надо избегать стрессов, конфликтов. Старайтесь по возможности избегать их.

Ешьте сезонные фрукты и овощи, избегайте жирной и вредной пищи. Также пейте больше простой воды, травяных чаев. Откажитесь от алкоголя и кофе.

Нормализуйте ночной сон – спать рекомендуется не менее 7 часов в сутки.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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