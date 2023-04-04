Во второй половине апреля ожидается мощная магнитная буря: как уберечь здоровье

Апрель готовит серию магнитных возмущений разной интенсивности. Особенно неприятный "подарок" ожидается во второй декаде апреля.

Об этом сообщает Meteoagent со ссылкой на информацию о космической погоде, предоставленную в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США. Там заметили, что апрель покажется довольно спокойным.

В частности, именно 20 и 21 апреля произойдет первая и единственная в месяц сильная магнитная буря.

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Какие даты опасны в апреле 2023

В апреле спутниковые системы NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий, расположенные по всему миру, прогнозируют только одну сильную магнитную бурю – с 20 по 21 апреля.

В течение всего месяца геомагнитные возмущения будут интенсивностью в 2-4 балла:

С 3 по 9 апреля – слабая магнитная буря, причин для волнения нет.

10-11 апреля – магнитная буря средней силы.

16-17 апреля – магнитная буря средней интенсивности.

20 и 21 апреля – сильная магнитная буря.

Дальше ожидаются слабые геомагнитные возмущения. Однако ученые отмечают, что прогноз может изменяться, поскольку прогнозировать солнечные вспышки чрезвычайно сложно. Эти прогнозы базируются на целом ряде колеблющихся переменных. Поэтому могут произойти неожиданные события, которые изменят течение.

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Как подготовиться к магнитным бурам

Человеческий организм способен реагировать на разные события, в том числе всплески на Солнце, которые влияют на геомагнитное поле Земли. Поэтому в такие дни метеозависимые люди, люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди могут иметь плохое самочувствие, могут обостряться хронические заболевания.

Как уберечься в дни магнитных бурь:

Следите за тем, что пить достаточное количество воды. Употребляйте меньше кофе и алкогольных напитков.

Больше времени проводите на свежем воздухе, гуляйте по парку.

Регулярно проветривайте помещение.

Занимайтесь спортом. Однако если вы не любите физическую активность, то не стоит себя перегружать. Займитесь легкими движениями или сделайте утром зарядку.

Контролируйте отдых и активность. Достаточно достаточно спать и отдыхать.

Питайтесь полезной едой. Употребляйте больше сезонных фруктов и овощей, меньше фаст-фуда и жирной пищи.

Избегайте конфликтов и ссор.

При сильных магнитных бурях на планете могут наблюдаться полярные сияния, а также возможные кратковременные перебои в работе электроники, спутников, радио, а иногда даже отключения электросетей.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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