Найпотужніша за весь квітень магнітна буря накрила Землю: як діяти

У четвер, 20 квітня, Землю накрила найпотужніша за весь місяць магнітна буря. У такий період люди скаржаться на погіршення самопочуття.

Крім того, що метеоудари можуть вплинути на здоров'я людей, також вони мають здатність спричиняти збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва. Про це повідомляє Meteoagent.

Читайте також: Вже у четвер Землю накриє дуже потужна магнітна буря: як пережити небезпечні дні

Так, 20-21 квітня збурення магнітного поля Земля через спалахи на Сонці досягнуть 5 балів. В цей час варто бути особливо обережними та турбуватися про свій стан здоров'я. Оскільки метеоудари викликають головний біль, запаморочення та слабкість, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння.

Відео дня

Серед інших небезпечних днів місяця – 22-23 квітня, коли збурення геомагнітного поля Землі досягнуть потужності в 3 бали.

Після цього до кінця місяця не очікується якихось непередбачуваних чи сильних метеоударів, тому закінчення квітня буде відносно спокійним.

Читайте також: Цього тижня Землю накриє найпотужніша за весь місяць магнітна буря: коли саме

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Вживайте більше води та трав'яних чаїв. Відмовтеся від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.

Надайте перевагу здоровій їжі, фруктам, овочам та зелені. Уникайте гострої, жирної та смаженої їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.

Не нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів. Потурбуйтеся про своє психічне здоров'я, не перенапружуйтеся.

Дотримуйтеся режимів сну/підйомів.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Читайте також: Метеочутливим – поберегтися: коли у квітні магнітні бурі накриють Землю

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!