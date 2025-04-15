На Сонці відбулися незвичайні подвійні виверження маси: чим загрожує Землі

Науковці зафіксували незвичне космічне явище — подвійне виверження корональної маси на Сонці, яке може викликати помірні геомагнітні бурі на Землі та подарувати спостерігачам рідкісне полярне сяйво. 12 та 13 квітня на нашій зірці відбулося подвійне виверження сонячних магнітних ниток — рідкісне явище, яке супроводжується двома масивними викидами корональної маси. Ці хмари заряджених частинок прямують у напрямку Землі та можуть вплинути на її магнітне поле, спричинивши бурі середньої інтенсивності.

Про це інформує Space.com. з посиланням на прогноз космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). За оцінками фахівців, бурі належать до класу G2 — тобто є помірними за шкалою геомагнітних збурень. Такі явища можуть сприяти появі північного сяйва на широтах, де воно зазвичай не спостерігається — наприклад, у північних регіонах США.

Читайте також: Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

"Ці шторми, ймовірно, рухаються повільно, але є досить щільними, тож можуть вдарити досить сильно", — зазначила у соцмережі X фізикиня космічної погоди Таміта Сков.

Очікується, що ефекти досягнуть Землі ввечері 15 квітня або вранці 16-го. Проте точний час геомагнітних бур передбачити складно через непередбачуваність їх взаємодії з магнітосферою планети.

Водночас експерти наголошують: навіть якщо маса із Сонця дістанеться Землі, це ще не гарантує появи сяйва. Щоб воно виникло, магнітне поле Землі має бути налаштоване на ефективну взаємодію із сонячними частинками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!