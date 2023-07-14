На Ставці у Зеленського розповіли, чи є загроза нападу з Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Він заслухав доповіді воєнних керівників.

Як повідомив глава держави у своєму Телеграм-каналі, на Ставці він заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександра Тарнавського.

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Військове командування крани обговорило ситуацію на фронті, просування ЗСУ та питання оборони.

"Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віцепрем'єр Кубраков. Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді Мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка", – повідомив Зеленський.

За його словами, сторони також торкнулися питань щодо захисту атомних станцій та північного кордону. "Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора МО Воронченка", – додав президент.

Він також повідомив, що "з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня". Така інформація містилася у доповіді начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Нагадаємо, раніше британський генерал Річард Даннатт висловив думку, що бойовики "Вагнера" можуть готувати новий фронт проти України з Білорусі. Однак заяву експерта спростував командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. На його думку, вагнерівці не можуть здійснити похід на Київ з території Білорусі, бо тоді "вони підпишуть собі смертний вирок".

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