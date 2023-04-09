На Волині археологи знайшли митну печатку часів Київської Русі (фото)

Мініатюрна митна пломба періоду Київської Русі, датована XI-XII століттями, була знайдена під час розкопок урочища "Апостольщина" в місті Володимирі на Волині, в рамках проекту будівництва укриття та навчального корпусу ліцею імені Олександра Цинкаловського. Про це пише археолог Віктор Баюк на своїй сторінці у Facebook.

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Знайдена пломба належить до так званого "дорогичинського типу", і має діаметри всього 13х10 мм. Інтерес до цієї знахідки зумовлений не лише її віковою цінністю, але й особливостями іконографії, яка зображена на пломбі.

За висновками проведених досліджень, на лицьовому боці пломби зображено Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест. Однак, атрибуція належності пломби до конкретного правителя на сьогодні не здійснена. Варто відзначити, що митні пломби такого типу мають подібну іконографію, але зазвичай вони є більші та масивніші.

На Волині знайшли митну печатку часів Київської Русі

На пломбі зображено Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест.

Дослідження здійснюються на замовлення Ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради, згідно Кваліфікаційного документу та Дозволу МКІП України. Вони виконуються ДП "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України спільно з Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Заповідником "Стародавній Володимир" та Спілкою археологів України. Ці розкопки стали наймасштабнішими археологічними дослідженнями княжого Володимира за всю історію.

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

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