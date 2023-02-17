На вихідних у Києві можуть знову вимикати світло: причина і графіки

У Києві та Київській області на вихідних, 18-19 лютого, можуть вимикати світло. У ДТЕК попередили киян та назвали причину відключень.

Світла може не бути у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, але електроенергію обіцяють вимикати за графіками ДТЕК.

Зазначається, що у суботу ймовірно світло відключатимуть на Лівому березі та у Голосіївському районі Києва з 9:00 до 22:00.

У неділю – з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах столиці.

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Також у Київській області відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідних світло буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.

Перевірити час та тривалість відключень за конкретною адресою можна перейшовши на сайт компанії за посиланням.

Додамо в Одеській області продовжуються обмеження енергопостачання через пошкодження.

Раніше у YASNO пояснили, що існує кілька причин, через які електроенергію в Києві подавали з великими перебоями.

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