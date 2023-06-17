На вихідних Землю накриє найпотужніша магнітна буря за весь місяць

Магнітні бурі у червні 2023 - календар магнітних бур на червень та поради, як покращити здоров'я

Цими вихідними спалахи на Сонці спричинять магнітні бурі на Землі. У цей час можуть виникати полярні сяйва та погіршення самопочуття у людей.

Дані про метеоудари опублікував сайт Meteoagent. Портал посилається на Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США, яка визначає космічну погоду на кожен місяць та попереджає про небезпечні явища.

Читайте також: Землю накриє найпотужніша магнітна буря за весь місяць: коли саме

Вже 18 червня Землю сколихне найпотужніша за весь червень магнітна буря. Вона триватиме три дні – до 20 числа. Її потужність становитиме 5 балів з 10.

Триденна магнітна буря у червні 2023 року

В інші дні червня буде спокійно, адже магнітні бурі не будуть відчуватися людьми.

Читайте також: Триденна магнітна буря сколихне Землю у другій половині червня: названо небезпечні дати

Як почуватися краще під час магнітних бур

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

Дотримуйтеся кількох порад, щоб на ваш стан здоров'я не впливали магнітні бурі:

1. Харчування повинно бути збалансованим, а пити треба достатню кількість чистої води. Від алкоголю, кави та енергетиків краще відмовитися.

2. Більше гуляйте на свіжому повітрі пішки. Займайтеся спортом та ходьбою.

3. Достатньо відпочивайте та уникайте стресових ситуацій.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!