На півдні прикордонники вдарили по позиції окупантів та знищили систему зв'язку (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на півдні нашої країни.

Там прикордонники fpv-дронами знищили систему звʼязку окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужбі України у Telegram.

"На Півдні fpv-дронами прикордонники завдали удару по позиції противника та знищили систему звʼязку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили місце розташування окупантів. На наступних кадрах видно влучний удар по системі зв'язку.

Точний час та місце знищення не повідомляється з міркувань безпеки. Втрати ворога внаслідок вибухової роботи прикордонників уточнюються.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії на Донеччині "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач".

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