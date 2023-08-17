Бійці з бригади спеціального призначення "Азов" під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку помітили бойову машину піхоти росіян. Влучним пострілом воєнна техніка окупантів була ліквідована.

Кадрами своєї роботи бійці поділилися у Телеграм-каналі "Азову".

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"Бригада спеціального призначення "Азов" працює на Запорізькому напрямку", – прокоментували це відео наші захисники.

Нагадаємо, раніше бригада швидкого реагування Національної гвардії "Рубіж" ліквідувала російський комплекс спостереження "Муром-М" під Бахмутом.

А днями артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади біля Авдіївки знищили ворожу БМП з трьох пострілів.

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