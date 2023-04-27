На Землі триває найпотужніша за весь місяць магнітна буря: що варто знати

Магнітні бурі у квітні 2023 - Землю накрила найпотужніша за весь квітень магнітна буря - поради, як покращити самопочуття

У ввечері 26 квітня розпочалася одна з найпотужніших магнітних бур за місяць. Вона буде затяжною та досягне 6 балів з 10.

За даними науковців, ця буря пов'язана з геомагнітною активністю та вибухом у південній півкулі Сонця ще 24 квітня. Така активність спричиняє появу полярних сяйв, навіть у тих місцях, де це явище нехарактерне.

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Потужна квітнева магнітна буря

За інформацією Spaceweathe, спалах у південній півкулі Сонця відбувся ще 23-24 квітня. Тому у сторону Землі полетіли корональні маси, які вдарилися у заряджену атмосферу землі. Критичної точки вони досягли 28 квітня.

Цей метеоудар буде схожий на той, який вже жителі Землі мали у березні цього року. Спеціалісти стверджують, що індекс бурі 26-28 квітня становитиме 6. Тільки 29 квітня буря почне вщухати.

Такі спалахи та вибухи на Сонці впливають на самопочуття багатьох людей. Особливо страждатимуть метеозалежні люди та люди з хронічними хворобами.

Який впливає має магнітна буря

Як можуть появлятися наслідки магнітних бур на здоров'я людини: Основні симптоми:

Головний біль, запаморочення, туман у голові, напад мігрені.

Серцебиття може прискорюватися, артеріальний тиск стрибає.

Виникає нудота, з травленням можуть бути проблеми.

Слабкість, сонливість, підвищена стомлюваність

Порушення концентрації, часто неможливо зосередитися на задачах.

Безсоння чи навпаки.

З'являється апатія, сил немає.

Дратівливість, агресія, підвищена тривожність, депресивні стани.

Загострення хронічних захворювань

Ломота в кістках та суглобах, біль у місцях минулих переломів чи травм.

Як можна покращити здоров'я під час магнітних бур

Медики радяться, що в такі небезпечні дні варто не напружуватися психоемоційно та знизити фізичне навантаження. Найкраще висипатися та достатньо відпочивати, добре харчуватися та дотримуватися режиму дня.

Додайте до щоденного раціону овочів та фруктів, пийте більше чистої води. Не варто налягати на каву, алкоголь та енергетики. Відмовтеся від жирної та шкідливої їжі.

Вранці та перед сном надавайте перевагу контрастному душу. Також гуляйте більше на свіжому повітрі, ходіть до басейну, на йогу.

Людям із хронічними захворюваннями бажано тримати під руками необхідні препарати та більше відпочивати, дихати свіжим повітрям та за необхідності звертатися до лікаря.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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