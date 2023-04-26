Триденна магнітна буря вже накрила Землю: яка небезпека для українців

26 квітня розпочала найпотужніша магнітна буря з весь місяць. Це спричинено прониканням в заряджену атмосферу Землі корональних мас Сонця.

Вчені переконують, що потужна геомагнітна буря може бути небезпечна не тільки для електроприладів та виходу з ладу електростанцій, але й для літаків та космічних кораблів. У такий період люди також скаржаться на погіршення самопочуття.

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За даними Meteoagent, магнітна буря потужністю в 6 балів триватиме від 26 квітня по 28 квітня включно. Наступні два дні виявляться досить спокійними, а спалахи попередньо фіксують у 2 бали. Тобто рівень небезпеки – низький.

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В час магнітних бур треба бути особливо обережними та турбуватися про свій стан здоров'я. Здебільшого люди скаржаться на головний біль, запаморочення та слабкість, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння.

Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:

Пийте більше води та трав'яних чаїв. Відмовтеся від кави, алкоголю, кальяну та цигарок.

Їжте здорову їжу, фрукти, овочі та зелень. Уникайте гострої, жирної та смаженої їжі.

Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, в міру збільште фізичну активність.

Не нервуйте та уникайте скандалів, конфліктів. Потурбуйтеся про своє психічне здоров'я, не перенапружуйтеся.

Дотримуйтеся режимів сну/підйомів.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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