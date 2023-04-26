Трехдневная магнитная буря уже накрыла Землю: какая опасность для украинцев

26 апреля начала самая мощная магнитная буря с целый месяц. Это вызвано проникновением в заряженную атмосферу Земли корональных масс Солнца.

Ученые утверждают, что мощная геомагнитная буря может быть опасна не только для электроприборов и выхода из строя электростанций, но и для самолетов и космических кораблей. В такой период люди тоже жалуются на ухудшение самочувствия.

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По данным Meteoagent, магнитная буря мощностью в 6 баллов будет продолжаться с 26 апреля по 28 апреля включительно. Следующие два дня окажутся достаточно спокойными, а вспышки предварительно фиксируют в 2 балла. То есть уровень опасности – низкий.

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Во время магнитных бурь нужно быть особенно осторожными и заботиться о своем состоянии здоровья. В основном люди жалуются на головные боли, головокружение и слабость, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу.

Чтобы лучше чувствовать себя в опасные дни, соблюдайте простые правила:

Пейте больше воды и травяных чаев. Откажитесь от кофе, алкоголя, кальяна и сигарет.

Ешьте здоровую пищу, фрукты, овощи и зелень. Избегайте острой, жирной и жареной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, в меру увеличьте физическую активность.

Не нервничайте и избегайте скандалов, конфликтов. Позаботьтесь о своем психическом здоровье, не перенапрягайтесь.

Соблюдайте режимы сна/подъемов.

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Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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