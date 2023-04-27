На Землю почнуть падати супутники: чого чекати від 'сонячного максимуму' у 2025 році

У Сонця є періоди, відомі як "сонячний максимум". Новий пік сонячної активності припадає на 2025 рік. Цей сонячний максимум буде потужнішим за попередній настільки, що мешканці не полярних регіонів зможуть спостерігати полярне сяйво. Крім того, збільшення сонячної активності негативно вплине на роботу електронних приладів.

Про це пише ScienceAlert.

Науковець Метью Оуенс з Університету Редінга, Велика Британія, стверджує, що від посиленої сонячної активності можуть постраждати супутники на орбіті та астронавти на двох космічних станціях: МКС та "Тяньгун".

Потужні сонячні спалахи виділяють дуже багато енергії, яка досягає Землі та простору навколо неї. Випромінювання такої сили дуже небезпечне для здоров'я астронавтів та пасажирів літаків. Крім того, сонячна енергія може порушити роботу обладнання орбітальних станцій та космічних кораблів та припинити роботу супутників, внаслідок чого вони можуть впасти в атмосферу землі.

Читайте також: Що таке проекція Меркатора і як вона впливає на розміри країн.

На здоров’я людей посилене сонячне випромінювання не вплине. За це можна подякувати озоновому шару та магнітному полю Землі. Але для енергосистем сонячний вплив дуже негативний: аж до тривалих відключень електрики у різних частинах Землі.

Нагадаємо, ми вже писали про загрозу глобального потепління для планети.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!