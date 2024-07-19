Почала надходити прохолодніша повітряна маса: синоптики сказали, коли очікувати 'комфортних літніх показників'

Україна готується до вихідних з послабленням спеки, за висновками метеорологів. Згідно з прогнозом Ігоря Кібальчича, кандидата географічних наук, на 20 та 21 липня очікується зміна погодних умов по всій країні, з винятком південних та східних регіонів, де спека ще триматиме позиції.

За даними метеоролога, внаслідок впливу європейського антициклону "Frederik", Україну з північного заходу засягла прохолодна та волога повітряна маса атлантичного походження. Починаючи з 19 липня, очікується поступове зниження температури повітря до більш комфортних літніх показників.

Проте в південно-східній частині країни спекотна погода з максимальними температурами до +35…+37 °C буде триматися ще деякий час.

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Щодо опадів, на найближчі дві доби ймовірність їх в Україні залишається низькою через переважання антициклональної циркуляції та відсутність атмосферних фронтів. Велика частина центральних, південних та східних регіонів зберігає надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

У підсумку, на суботу, 20 липня, очікується мінлива хмарність без опадів у західних, північних та центральних регіонах. У Карпатах можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+21 °C, вдень підніметься до +26...+36 °C.

У неділю, 21 липня, на західній та північній частині країни очікуються помірні дощі та грози, особливо вдень. В інших регіонах погодні умови залишатимуться малохмарними без опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 - 10 м/с, а вдень можливі окремі пориви до 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +13...+24 °C, вдень – від +21...+37 °C, залежно від регіону.

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