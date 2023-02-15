Почнеться 'біла смуга': три знаки зодіаку стануть улюбленцями удачі в березні

Березень 2023 року принесе хороші новини трьом уродженцям зодіакального кола – на них чекає кар'єрне зростання, щастя в коханні та нові перспективи. Удача буде на їхньому боці, що забезпечить успіх у справах та стабільний фінансовий потік.

За словами астрологів, у списку щасливчиків Водолії, Терези та Леви. Ось, що на них чекає!

Водолій

Уродженці цього знаку зодіаку, які пережили не найкращий час у лютому, зможуть забути про труднощі. Старання Водоліїв на роботі гідно оцінять, зірки обіцяють їм кар'єрне зростання і збільшення доходів. Вони будуть впевнені у своїх силах, як ніколи раніше, та зможуть показати максимум. Ті, хто самотні, також знайдуть кохання, причому це станеться у найнесподіваніший момент.

Терези

Терезів у березні чекає багато гострих відчуттів – ймовірно, вони вирушать у далеку подорож, яку раніше відкладали через непередбачені події. Саме на відпочинку самотні уродженці знаку закрутять бурхливий роман, який має всі шанси перерости у шлюб. Терези будуть дуже щасливі і почнуть сміливо будувати плани на майбутнє. Усі їхні мрії збудуться!

Лев

Леви в березні отримають пропозицію щодо роботи, яка може їх збагатити. Уродженці знаку обіймуть керівну посаду і будуть дуже задоволені своїми здобутками. Гроші самі почнуть йти до них у руки, але важливо не втрачати голову і правильно розпорядитися коштами: уродженцям знаку варто задуматися про довгострокові інвестиції, щоб забезпечити собі та своїй родині безбідне майбутнє.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.