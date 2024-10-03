Чи почнуть проводити мобілізацію громадян до 25 років: що вирішило військове керівництво

Після проведених консультацій військове командування дійшло згоди щодо виключення можливості мобілізації громадян, молодших за 25 років.

Про це повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк під час ефіру на телеканалі Еспресо. Він зазначив, що військові вважають за необхідне зниження мобілізаційного віку, про що нещодавно повідомив Роман Костенко, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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"Щодо зниження мобілізаційного віку військовозобовʼязаних, про яке раніше говорив Роман Костенко, то це позиція самих військових. Зокрема, й представників наших партнерів. Вони вважають, що молоді люди будуть більш ефективними на полі бою. Втім, ми у Верховній Раді поки що не розглядаємо питання зниження мобілізаційного віку військовозобовʼязаних", – розповів Цимбалюк.

Він заявив, що на даний момент мобілізація громадян віком до 25 років відбувається виключно на добровільній основі.

"Нам вдалось досягнути з військовим керівництвом країни про те, що громадяни до 25 років не будуть мобілізовувати до лав ЗСУ. Будь-який призов військовозобовʼязаних до 25 років буде виключений. Це стосується як обмежено придатних, так і інших категорій військовозобовʼязаних. Громадян до 25 років можуть мобілізувати до ЗСУ лише за власним бажанням. Тобто людину можуть призвати лише добровольцем і звичайно тих, хто вже має військовий досвід. Втім, тих, хто до 25 років вже має військовий досвід дуже мало", – додав нардеп.

Нагадаємо, раніше в ТЦК попередили, що особи з відстрочкою мають бути готові до можливості мобілізації.

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