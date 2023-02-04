'Почнуть наступ з усіх боків': астролог назвав дати, коли РФ влаштує нову потужну атаку на Україну

Росія не відмовилася від своїх планів щодо України і може влаштувати новий наступ уже у лютому 2023 року. Напружений транзит Меркурія у другій половинці місяця принесе несподівані події та неприємності.

Про це "Главреду" заявив астролог Влад Росс. "Путін, як відомо, любить символічні дати, тому 22-24 лютого російські війська знову можуть розпочати наступ на територію України з усіх боків. Також у цей час можливе посилення ракетних ударів", – сказав він.

У той же час Росс зазначив, що після 11 лютого, коли Меркурій перейде в знак Водолія, буде сприятливий період для того, щоб будувати плани на майбутнє, вирішувати фінансові питання, запускати тренінги.

"Меркурій у Водолії завжди надає чудові можливості знайти нових друзів. Тому дві другі декади лютого будуть просто чудовим часом у цьому сенсі. Водолій у Меркурії почувається дуже впевнено, хоч у цьому знаку зодіаку і не має особливо великих переваг. Однак інтелектуальна діяльність у цей період отримає стрімкий розвиток", – наголосив астролог.

Можливі й деякі успіхи на фронті – ймовірно, ЗСУ вдасться прорвати оборону ворога на якихось ділянках завдяки неординарним підходам.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.