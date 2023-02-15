Над Київщиною збивали ворожі НЛО: в ЗСУ пояснили, що це таке (відео)

У небі над Київщиною були виявлені та збиті НЛО. Ними виявилися повітряні кулі з відбивачем.

У зв'язку з цим у регіоні оголосили повітряну тривогу, а місцеві мешканці могли чути звуки вибухів. За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, вороги вдаються до "дідівських методів".

"Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йде майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить. Зрозуміло, що по повітряних кулях відпрацьовувати якимись потужними засобами ніхто не буде", – зазначив він.

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Водночас у ефірі телемарафону він додав, що метою запуску таких куль є відволікання уваги української ППО. Зокрема, ворог хоче змусити військових витрачати час та засоби на збивання такого летючого об'єкта.

Додамо, 4 лютого американські військові вперше помітили і збили ймовірну китайську кулю-шпигуна біля узбережжя Південної Кароліни. Вона кілька днів дрейфувала над США, і офіційні особи сказали, що вона прибула з Китаю та стежила за конфіденційними сайтами.

Нагадаємо, раніше жителі міста Ціцикар маньчжурської провінції Китаю Хейлунцзян помітили невпізнаний летючий об'єкт у небі. Зранку НЛО летів та світився.

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