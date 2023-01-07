"Сподіваюся, прийшов по собі панахіду замовляти": українці підняли на сміх самотнього путіна на різдвяній службі (відео)

Президент росії володимир путін приїхав на різдвяне богослужіння благовіщенського собору цього року на самоті. Така поведінка дуже здивувала російський електорат, адже раніше він оточував себе дітьми та жінками.

Відео відвідин церкви російського патріархату з'явилося на пропагандистських каналах. При цьому камери показали путіна нетривалий час.

Зазначається, що путін кілька хвилин постояв і поставив свічку у храмі. Поруч із ним, як заведено раніше, було підозріло порожньо.

Українців теж така поведінка президента країни-агресора неабияк повеселіла. Вони звертали увагу, як він переступає з ноги на ногу і писали про те, як мільйони людей чекають на його смерть.

Деякі з них дивувалися, як можна прийти до церкви після стількох гріхів.

Інші нагадували, що у церкві також можна замовити панахиду за упокій.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні вперше відбулося богослужіння Предстоятеля Православної церкви України митрополита Єпіфанія. Він провів його на території Києво-Печерської Лаври.

Напередодні стало відомо, що путін наказав зробити перемир'я під час різдвяних свят. Пізніше міністр ВОТ Ірина Верещук попередила українців про можливі теракти у храмах.

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