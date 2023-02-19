Треба пластикова пляшка: експерти назвали оригінальний метод чищення забитого унітазу

Якщо у вашому будинку забився унітаз, можна спробувати розв'язати проблему самостійно – спробуйте використати вантуз, або хімічні засоби для "пробивання" труб.

Можна спробувати й інший легкий та копійчаний засіб – це використана пластикова пляшка. За її допомогою можна прочистити навіть сильно засмічені каналізаційні труби.

Читайте також: Яка спеція усуває неприємний запах із туалету: простий лайфхак

Вам знадобиться пуста пляшка об'ємом 1,5-2 літри. Для початку обережно відріжте дно пляшки. Ковпачок має бути закрученим. Тримаючи пляшку за ковпачок, опустіть її дно в унітаз, щоб її краї прилягали до стінок унітаза. Потім різкими рухами пляшку штовхніть вниз та підійміть догори.

Повторіть так кілька разів. Такі дії призводять до різкого підвищення тиску на засмічення і воно проштовхується до каналізації.

Застереження: таке прокачування пляшкою впорається із засміченням, якщо ваш унітаз забитий папером, Проте, якщо у нього потрапив якийсь крупний водонерозчинний предмет, то є ймовірність, що ви його такими діями проштовхнете далі і засмічення нікуди не дінеться. У такому випадку краще викликати спеціалістів, що за допомогою спеціального обладнання допоможуть звільнити каналізаційні труби.

Додамо, що позбутись поганого запаху в санвузлі допоможе ще один дешевий та ароматний продукт.

Нагадаємо, до унітаза не можна викидати деякі речі, які можуть засмітити каналізаційні труби. Щоб не було неприємностей, почитайте, що не варто кидати до каналізації. Раніше ми також писали про те, навіщо в унітаз радять щоденно сипати 1 стакан солі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!