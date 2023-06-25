Наєв розповів, чи варто Києву боятися наступу вагнерівців з Білорусі

Командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв прокоментував заяву британського генерала Річарда Даннатта, що вагнерівці можуть здійснити похід на Київ з території Білорусі. Він вважає, що таким чином вони підпишуть собі смертний вирок.

Як повідомляє Military Media Center, Наєв заявив, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою.

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"Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7", – запевнив генерал-лейтенант.

За його словами, якщо росіяни спробують перетнути державний кордон з території Білорусі, то для них це буде "ніщо інше, як самогубство".

"Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках", – додав Наєв.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв "покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії.

24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

Після невдалих спроб доїхати до Москви Пригожин заявив, що зупиняє своїх бойовиків та виводить їх у польові табори, сам же ватажок ЧВК "Вагнер" переїжджає до Білорусі – про це він домовився з Олександром Лукашенком.

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