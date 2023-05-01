Нафтогаз України зафіксували ціну на газ для населення до травня 2024 року

Який тариф на газ для населення

Нова ціна на газ для населення була оголошена газопостачальною компанією Нафтогаз України. За словами прес-служби компанії, ціна за кубічний метр газу буде зафіксована на рівні 7,96 грн до травня 2024 року включно.

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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року.

Олексій Чернишов, очільник групи Нафтогаз, заявив, що рішення про збереження ціни на газ для побутових клієнтів було прийняте з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Компанія підтвердила своє зобов'язання тримати ціни на паливо для громадян на рівні до введення воєнного стану.

Таким чином, ціна на газ для населення залишиться незмінною, що, безумовно, буде хорошою новиною для громадян в умовах економічної нестабільності та загострення конфлікту в околицях України.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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