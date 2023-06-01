Бурий ведмідь, що знаходиться під загрозою вимирання, потрапив у кадр фотопастки (відео)

Пропонуємо подивитися на кадри з фотопастки, на яких можна побачити ведмедя бурого (Ursus arctos), який потрапив в зону пристрою Карпатського національного природничого парку.

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Бурий ведмідь є найбільшим хижим ссавцем в нашій фауні. Він є всеїдною твариною, і рослинна їжа може складати значну частину його раціону. Зазвичай ведмеді успішно уникають зустрічей з людьми завдяки своєму гострому нюху та слуху. Якщо вони випадково зустрічають людину, вони зазвичай швидко втікають або ховаються.

Ведмеді бурі знаходяться під загрозою зникнення через інтенсивне втручання людини у їх природні середовища, браконьєрство, високу смертність ведмежат при народженні і тривалий період досягнення статевої зрілості (ведмеді починають розмножуватися у віці 4-6 років). Крім того, самки народжують малят лише раз на два роки.

Вид був занесений до Червоного списку МСОП, CITES і віднесений до категорії видів, що підлягають особливій охороні згідно з Бернською конвенцією. Такі заходи захисту є важливими для збереження популяції ведмедів бурого.

Нагадаємо, раніше вчені з Індії зафіксували появу перших гібридів між сірим вовком і собакою на території країни.

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