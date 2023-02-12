Нафарбовані нігті і розпусні фото: ЗМІ згадали фото сина головного роспропагандиста Соловйова, який працював моделью

Пропагандист Володимир Соловйов постійно закликає відправляти солдатів строкової служби на війну в Україні. Натомість двоє його синів призовного віку не воюють і досі не мобілізовані. Вони продовжують працювати у кіноіндустрії та рекламному бізнесі. Жоден із них навіть не проходив строкової служби в армії.

За інформацією російських ЗМІ, Володимир Соловйов має чотирьох синів. Старший син Олександр Соловйов, якому зараз 34, з 18 років навчався у Лондоні на режисера. В росії він знімає рекламні ролики, зокрема робив рекламу для державного "Сбербанку".

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Олександр Соловйов

Молодший син Данило, якому 21 рік, теж не збирається на фронт. Він навчався у приватній Ломоносівській школі в Москві. Батько платив за навчання по 1.5 млн рублів на рік. Він працював фотомоделлю в одній з престижних перукарень "Контора" у Москві доки його Володимир Соловйов погрожував усьому цивілізованому світу у своїх етерах.

Данило мав бути призваний на службу до армії, але у списках військовослужбовців його немає. Якщо вірити чуткам, то він веде світський образ життя, постійно "тусується", набиває собі татуювання, фарбує нігті та зустрічається з дівчиною, яка перебуває під наглядом психіатра.

Данило Соловйов

Молодший син пропагандиста Соловйова

У Twitter став вірусним допис сторінки Думмінг Тупс (Анк-Морпорк), який часто постить сатиру, але і правду. Автори допису у коментарях підкреслили, що це гумористичний канал, який "часто на 100% правий". Вони написали про те, що Данило Соловйов став моделлю в Лондоні. Згадали архівні фото нібито сина Соловйова як моделі. На знімку 20-річний Данило Соловйов позує для бренду стиліста Влада Лісовця CONTORA lisovets 2021 року.

"Син Володимира Соловйова Данило Соловйов розповів, що поки не може укласти контракт з Міністерством оборони росії і відправитися на захист Донбасу, оскільки у нього вже укладено контракт з лондонським модельним агентством", – написали автори 10 лютого.

Сини головного російського пропагандиста ведуть гламурний та розкішний образ життя, а їх батько у своїх програмах закликає росіян відправляти своїх дітей на війну та не звертати увагу, що будуть казати матері солдатів-строковиків.

"Завжди на війнах молоді. Я все розумію, політична обстановка, особиста боязнь, десь щось. Але скільки хлопців, які зараз проходять термінову службу? Дайте повоювати. Батьки воюють, а діти в армії кажуть "пустіть", – казав пропагандист.

Він також заявляв, що російська армія кожні пів року має від 120 до 140 тисяч "прекрасно підготовлених" млодих солдатів, тому це "питання треба якось вирішити". Соловйов вважає, що Держдумі рф є сенс про це поговорити з Міністерством оборони.

Володимир Соловйов з родиною

Раніше Юрій Великий смішно спародіював Соловйова та пожартував про дорогі пуховики путіна.

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