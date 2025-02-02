Податок на оренду квартири: як правильно його сплатити і не потрапити під штрафи

Оренда житла – це не тільки фінансове питання, але й юридична процедура, яка включає обов'язок сплати податків. Власник квартири, який отримує дохід від оренди, має декларувати ці доходи і сплачувати відповідні податки.

Держава, в свою чергу, намагається зробити ринок оренди більш прозорим та контрольованим. Редакція UAportal детально розібрала питання податку на оренду житла і готова поділитися найважливішою інформацією.

Юридичні питання оренди

Згідно з положеннями статей 319 і 320 Цивільного кодексу України, власники мають право вільно розпоряджатися своєю нерухомістю, у тому числі здавати її в оренду. Орендні угоди регулюються відповідними договорами, а питання оподаткування визначаються статтею 170 Податкового кодексу України.

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Офіційне оформлення угоди вимагає подачі інформації до податкових органів. У випадку, коли угода укладається через нотаріуса, він виконує роль податкового агента і подає відповідну звітність до податкової служби. Проте багато орендодавців воліють уникати офіційної реєстрації, оскільки податкове навантаження залишається високим.

Податкові зобов'язання: скільки потрібно сплачувати

На сьогодні власники нерухомості, які офіційно здають свої об'єкти в оренду, зобов'язані сплачувати такі податки:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору.

Отже, загальне податкове навантаження складає 23% від вартості оренди. Це є однією з головних причин, чому ринок оренди значною мірою перебуває "в тіні" – лише 30% угод укладаються офіційно, а решта оформлюється без реєстрації.

Розрахунок податкових зобов'язань і можливі штрафи

Процес розрахунку податків є досить простим: визначається сума доходу, отриманого громадянином за певний період в податковому році, і нараховуються податки – 18% ПДФО з задекларованого доходу та 5% військового збору з тієї ж суми.

Приклад розрахунку податку за рік при орендній платі 6 000 грн:

Загальний річний дохід: 6 000 * 12 = 72 000 грн;

ПДФО: 72 000 * 18% = 12 960 грн;

Військовий збір: 72 000 * 5% = 3 600 грн;

Сума податків за рік: 16 560 грн.

У разі нелегальної оренди, для орендодавця можуть бути застосовані штрафи. При орендній платі 6 000 грн приклад можливого штрафу:

ПДФО – 12 960 грн, штраф (25%) – 3 240 грн;

Військовий збір – 3 600 грн, штраф – 900 грн;

Загальна сума штрафу: 4 140 грн.

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