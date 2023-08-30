Напій аристократів: рецепт коктейлю 'Мімоза'

Цей коктейль пили всі аристократи до пізнього сніданку. Рецепт надав сайт Shuba.

Інгредієнти:

Вино ігристе брют – 75 мл

Апельсиновий фреш – 75 мл

Лід, кубики – за смаком

Для декору

Апельсин – 1 шт.

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Спосіб приготування:

Усі інгредієнти змішати, подати в келиху для шампанського. За бажанням додати лід, прикрасити скибкою апельсина.

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