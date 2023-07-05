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Нагадують грибочки: Як законсервувати мариновані кабачки на зиму

Ігор Романько

Як зробити хрусткі мариновані кабачки на зиму

Багато господинь влітку люблять експериментувати зі своїми кулінарними вміннями, особливо з використанням свіжих сезонних овочів. В липні, коли урожай кабачків щедрий, це надає чудову можливість спробувати щось нове. Якщо ви вже готували кабачки по-корейськи або закривали кілька банок чилі кетчупу на зиму, то цього разу варто спробувати мариновані кабачки, які мають смак, що нагадує гриби.

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Інгредієнти:

  • Вода (0,5 л);
  • Цукор (2 столові ложки);
  • Сіль (пів столової ложки);
  • Оцет (80 мл);
  • Рослинна олія (40-50 мл);
  • Мелений чорний перець (пів чайної ложки);
  • Кабачки (2 штуки);
  • Часник (4 зубчики);
  • Кріп (за смаком).

Для приготування:

  1. Молоді кабачки ретельно промийте під проточною водою і наріжте їх на середні кубики;
  2. Приготуйте маринад, додавши в каструлю 0,5 л води, цукор і сіль. Помішуйте, доки цукор і сіль не розчиняться. Додайте оцет. Покладіть порізані кабачки у киплячий маринад;
  3. Помішуйте кабачки у маринаді і вимкніть плиту. Накрийте каструлю кришкою і залиште кабачки в такому стані протягом 15-20 хвилин;
  4. Після відведеного часу відкиньте кабачки на друшляк або сито, щоб стекла зайва рідина;
  5. Очистіть часник і пропустіть його через прес або дрібно наріжте ножем. Промийте кріп у проточній воді та наріжте на паперовому рушнику, щоб він вбрав надмірну вологу.
  6. У окремій посудині змішайте часник, нарізаний кріп, мелений чорний перець та рослинну олію. За бажанням можна додати інші спеції, такі як куркума або чилі;
  7. Посипте кабачки маринадом з часником, зеленню та спеціями і подавайте цей апетитний салат, смак якого нагадує гриби.

Альтернативно, ви можете розкласти салат у заздалегідь підготовлені стерилізовані банки, заливши їх маринадом. Стерилізуйте банки із салатом на плиті у великій каструлі з водою протягом приблизно 30 хвилин, потім закрийте кришками або запечатайте. Переверніть банки догори дном до повного остигання (протягом близько доби), а потім зберігайте мариновані кабачки в прохолодному і темному місці.

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