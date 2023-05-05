Народний супутник ICEYE: у ГУР прокоментували його користь

Завдяки супутнику ICEYE, який придбала Україна за гроші, що збирали громадяни, значно зросли можливості Головного управління розвідки Міноборони України щодо виявлення об’єктів ворога. Зокрема, супутник допоміг знаходити склади та бойову техніку росіян та завдавати по них першочергових ударів.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, відтоді як військові розвідники мають доступ до даних супутника ICEYE, придбаного через благодійний фонд Сергія Притули, було значно "проріджено" воєнні запаси росіян.

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"Результати вражають: за пів року використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила в металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої (тимчасово) живої сили, а також об’єкти воєнної логістики", – йдеться у повідомленні.

У ГУР кажуть, що використовують отримані з супутника дані й для планування та реалізації важливих військових операцій. "Маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями “народного супутника" — для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби", – додали в розвідці.

Нагадаємо, супутник ICEYE був придбаний за пожертви українців, які скинули 600 млн грн у благодійний фонд Сергія Притули на "Байрактари". Купівля супутнику відбулась в вересні 2022 року.

У березні 2023 року і ГУР заявили, що воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. Зазначалося, що за цей час ресурс космічного апарату дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування ЗС рф, а також 7321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки.

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