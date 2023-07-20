NASA відправить експедицію до астероїда Психея, який коштує квадрильйони доларів

Заплановано, що 5 жовтня цього року апарат під назвою "Психея" відправиться у космічну подорож з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, запущений ракетою-носієм Falcon Heavy від SpaceX. Ця місія передбачає досягнення астероїда (16) Психея, що знаходиться на відстані 4 мільярдів кілометрів від Землі, у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

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Психея має незвичайний хімічний склад, що його робить особливим. Вчені припускають, що цей астероїд складається переважно з великої кількості заліза і нікелю, а також містить золото та інші хімічні елементи. Оцінюється, що загальна вартість вмісту цього астероїда становить приблизно 10 тисяч квадрильйонів доларів.

Ширина Психеї складає приблизно 279 кілометрів, і вчені вважають його залізним ядром планети, що ніколи не сформувалася в Сонячній системі. Дослідження цього астероїда надасть вченим унікальну можливість вивчити це ядро, яке схоже на ядро Землі. Нагадаємо, що доступ до земного ядра неможливий, але дослідження астероїда може розкрити нові деталі про внутрішню будову планети.

Подорож до Психеї займе приблизно 6 років для апарату NASA. Після досягнення астероїда, він вийде на орбіту навколо нього і розкриє всі його таємниці протягом 26 місяців.

Астероїд Психея отримав свою назву на честь богині душі в давньогрецькій міфології та був відкритий астрономом Аннібале де Гаспаріс у 1852 році.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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