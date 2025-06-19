'Наші люди повертаються додому з російського полону' - Зеленський повідомив про прибуття до України чергової групи українських захисників (фото)

19 червня в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі, Україна повернула з російського полону ще одну групу військовослужбовців. Додому повернулися воїни Збройних сил, Нацгвардії та прикордонники, більшість з яких утримувалася в полоні з 2022 року. Це захисники, які брали участь у бойових діях у Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та Херсонській областях.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс омбудсмана, відео Міноборони. Президент наголосив, що Україна продовжує роботу з повернення всіх своїх воїнів.

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Звільнення відбулося в межах чергового етапу масштабного обміну у категорії тяжкопоранених і хворих. Як повідомляє Координаційний штаб, усі звільнені мають серйозні медичні наслідки перебування в полоні — від виразок і втрати ваги до проблем із серцем, зором, травленням та опорно-руховим апаратом. Багато з них трималися в неволі понад три роки, зокрема після оборони Маріуполя.

Усі визволені — це представники рядового й сержантського складу. Найстаршому з них — 63 роки, а одному з військових, який також повернувся сьогодні, виповнилось 45 — саме в день його народження.

Після повернення військовослужбовці пройдуть повний медичний огляд і отримають необхідну реабілітацію — як фізичну, так і психологічну. Крім того, їм буде виплачено всі належні компенсації за час перебування в полоні. У Коордштабі зазначають, що робота над наступним обміном триває.

Раніше ми розповідали, що відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф.

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